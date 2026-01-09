Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве более 100 тысяч человек привлекли к уборке снега

Для уборки снега в Москве задействовано около 130 тысяч человек

В уборке снега в Москве задействовали около 130 тысяч человек. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

«В связи со сложными погодными условиями принимаем экстренные меры по очистке территорий от снега. За прошедшие сутки в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков — более 30 сантиметров, в перспективе ожидаем еще около 20 сантиметров свежевыпавшего снега. Поэтому сейчас собраны большие силы, привлечены резервы», — сказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что люди работают круглосуточно, привлечены 15 тысяч единиц техники.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель. На юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Накануне мощный снегопад обрушился на Москву раньше срока. На этом фоне в трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов.

Ранее непогода частично обесточила Орловскую область.

