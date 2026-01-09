Размер шрифта
Появились кадры с Lada Granta, которую разорвало при ДТП в Самарской области

В Самарской области Lada Granta разорвало при ДТП
Telegram-канал «ВТП | В Татарстане Поймут»

В Самарской области Lada Granta разорвало при ДТП с большегрузным автомобилем. Об аварии сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции. ДТП произошло 9 января 2026 года на 377 км дороги «КазаньБуинскУльяновск».

«Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения (в месте, где это разрешено ПДД РФ) и столкнулся с большегрузом», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Двум пассажирам легковой машины выжить не удалось, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

На кадрах с места ДТП, опубликованных Telegram-каналом «В Татарстане поймут», видно, что задняя часть седана полностью разрушена, от кузова оторван багажный отсек.

Ранее в Москве вспыхнул и выгорел медицинский автомобиль.

