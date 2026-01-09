Во Франции подали резолюцию о выходе страны из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе Франции из состава НАТО. Об этом политик сообщила в социальной сети X.

«Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО», — написала вице-спикер.

Гетте также раскритиковала действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, планы страны по присоединению Гренландии и поддержку Израиля со стороны Вашингтона.

3 января глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что военная операция США в Венесуэле и захват Мадуро противоречат принципу неприменения силы, лежащему в основе международного права. Он раскритиковал политику президента республики, однако отметил, что необходимо уважать суверенитет венесуэльского народа, чье мнение должно быть первостепенным.

Ранее глава МИД Франции напомнил Трампу, что Европа имеет право отказывать США.