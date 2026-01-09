Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Штормовой ветер опрокинул грузовики на трассе у Стамбула

Turkish Minute: штормовой ветер накрыл несколько провинций Турции 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27585043_rnd_4",
    "video_id": "record::0ac8669e-3297-4876-a688-d0086a7e4b6b"
}

Штормовой ветер, порывы которого достигают 68 км/ч, опрокидывает грузовики на трассе у Стамбула. Ураган срывает кровли, топит лодки и уносит автомобили, пишет турецкое издание Turkish Minute.

Как уточняют журналисты, шторм бушует в нескольких провинциях страны. Местные власти отменили в Стамбуле паромные маршруты, также зафиксированы перебои с транспортом.

Уточняется, что циклон 9 января накрыл большую часть территории Турции.

До этого синоптики пообещали жителям Турции снег и морозы. На севере, в центральной части и на востоке возможен снег с дождем, а температура снизится на 4-10°C. Минимальная температура воздуха достигнет -3°C в Анкаре, в Стамбуле будет 0°C, в Эрзуруме — минус 17°C. Власти Стамбула рекомендовали жителям быть осторожными в связи с ожидаемыми осадками и предупредили о возможных перебоях с транспортом из-за гололеда.

Ранее турецкий самолет из Москвы не смог приземлиться в Анталье из-за непогоды.
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+