Штормовой ветер опрокинул грузовики на трассе у Стамбула

Штормовой ветер, порывы которого достигают 68 км/ч, опрокидывает грузовики на трассе у Стамбула. Ураган срывает кровли, топит лодки и уносит автомобили, пишет турецкое издание Turkish Minute.

Как уточняют журналисты, шторм бушует в нескольких провинциях страны. Местные власти отменили в Стамбуле паромные маршруты, также зафиксированы перебои с транспортом.

Уточняется, что циклон 9 января накрыл большую часть территории Турции.

До этого синоптики пообещали жителям Турции снег и морозы. На севере, в центральной части и на востоке возможен снег с дождем, а температура снизится на 4-10°C. Минимальная температура воздуха достигнет -3°C в Анкаре, в Стамбуле будет 0°C, в Эрзуруме — минус 17°C. Власти Стамбула рекомендовали жителям быть осторожными в связи с ожидаемыми осадками и предупредили о возможных перебоях с транспортом из-за гололеда.

Ранее турецкий самолет из Москвы не смог приземлиться в Анталье из-за непогоды.