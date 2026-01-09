Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге

Бублик выиграл Шана и прошел в полуфинал турнира в Гонконге
Kobe Li/Global Look Press

Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал соревнований ATP-250 в Гонконге, переиграв в четвертьфинале китайца Цзюнчена Шана, занимающего 406-ю строчку в классификации.

Встреча продолжалась 1 час и 26 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:6(7:2).

Бублик исполнил 15 эйсов при двух двойных ошибках. Он реализовал два из четырех брейк-пойнтов. Цзюнчен Шан сделал три эйса, столько же двойных ошибок и смог взять одну подачу Бублика.

В следующем матче Бублик встретится с победителем встречи между американцами Маркосом Гироном и Майклом Ммо.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

Ранее Мирра Андреева не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA 500.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585193_rnd_3",
    "video_id": "record::4b365cf8-9089-4d06-b405-e0381380d495"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+