В АТОР рассказали, снизится ли турпоток из РФ в Европу из-за визовых ограничений

Ломидзе: в АТОР не ожидают снижения турпотока из России в Европу

Введение ограничений на получение шенгенской визы не отразится на туристическом потоке из России в Европу. Об этом в интервью «Российской газете» заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что туристический поток в Евросоюз существенно сократился в 2022 году и на сегодняшний день находится на стабильно низком уровне.

«Его поддерживает традиционный интерес к европейским странам и их культуре. Теперь это стал практически полностью премиальный сегмент для состоятельных туристов. Поток в 2026 году вряд ли сильно изменится», — сказала Ломидзе.

В ноябре Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

