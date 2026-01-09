Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В АТОР рассказали, снизится ли турпоток из РФ в Европу из-за визовых ограничений

Ломидзе: в АТОР не ожидают снижения турпотока из России в Европу
Shutterstock

Введение ограничений на получение шенгенской визы не отразится на туристическом потоке из России в Европу. Об этом в интервью «Российской газете» заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что туристический поток в Евросоюз существенно сократился в 2022 году и на сегодняшний день находится на стабильно низком уровне.

«Его поддерживает традиционный интерес к европейским странам и их культуре. Теперь это стал практически полностью премиальный сегмент для состоятельных туристов. Поток в 2026 году вряд ли сильно изменится», — сказала Ломидзе.

В ноябре Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Согласно новым правилам, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз. Эти меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности стран.

Ранее были названы страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585097_rnd_5",
    "video_id": "record::fe5e951e-efea-4d29-ad89-06818c3c00f6"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+