Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Папа Римский рассказал, какой должна быть дипломатия

Папа римский Лев XIV осудил дипломатию, основанную на силе
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV во время аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, осудил «дипломатию, основанную на силе». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «слабость многосторонности» вызывает озабоченность на международном уровне.

«Дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе, как со стороны отдельных лиц, так и групп союзников», — заявил Лев XIV.

Он добавил, что «война снова в моде» и рвение к ней распространяется. Понтифик отметил, что на данный момент в мире полностью подорван послевоенный принцип, запрещавший государствам применять силу для нарушения границ. Папа Римский подчеркнул, что мир больше не рассматривается как дар и желаемое благо.

По его словам, все «ищут мир» с помощью оружия, и это угрожает верховенству права, которое является основой мирного гражданского сосуществования.

До этого агентство Reuters писало, что Лев XIV призвал Венесуэлу сохранять независимость. Согласно его данным, понтифик следит за развивающимися событиями в Венесуэле «с полной беспокойства душой».

Ранее в Совфеде рассказали о деструктивной общественной дипломатии Запада.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27585019_rnd_1",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+