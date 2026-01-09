Папа Римский Лев XIV во время аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, осудил «дипломатию, основанную на силе». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «слабость многосторонности» вызывает озабоченность на международном уровне.

«Дипломатия, которая способствует диалогу и стремится к консенсусу между всеми сторонами, заменяется дипломатией, основанной на силе, как со стороны отдельных лиц, так и групп союзников», — заявил Лев XIV.

Он добавил, что «война снова в моде» и рвение к ней распространяется. Понтифик отметил, что на данный момент в мире полностью подорван послевоенный принцип, запрещавший государствам применять силу для нарушения границ. Папа Римский подчеркнул, что мир больше не рассматривается как дар и желаемое благо.

По его словам, все «ищут мир» с помощью оружия, и это угрожает верховенству права, которое является основой мирного гражданского сосуществования.

До этого агентство Reuters писало, что Лев XIV призвал Венесуэлу сохранять независимость. Согласно его данным, понтифик следит за развивающимися событиями в Венесуэле «с полной беспокойства душой».

Ранее в Совфеде рассказали о деструктивной общественной дипломатии Запада.