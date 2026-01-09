Размер шрифта
Таксист в Ростове-на-Дону устроил стрельбу после конфликта с толпой пассажиров

В Ростове-на-Дону таксист открыл стрельбу из-за ссоры с шестью пассажирами
В Ростове-на-Дону водитель такси открыл стрельбу из травматического пистолета после ссоры с шестью пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«Между водителем и потенциальными пассажирами возник словесный конфликт из-за превышения допустимого количества человек для перевозки. В ходе ссоры злоумышленники стали оскорблять мужчину, а затем нанесли удары по кузову автомобиля, повредив дверь и боковое зеркало», — отмечается в публикации.

После этого таксист открыл огонь из травматического пистолета в воздух и в стороны, нападавшие разбежались. Всех участников конфликта разыскивает полиция. Водитель обратился к правоохранителям с заявлением о повреждении его имущества.

