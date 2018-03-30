Россия выслала шведских и чешских дипломатов

Россия выслала одного чешского и трех шведских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерства иностранных дел этих государств.

В МИД Швеции отметили, что сожалеют о ситуации, но она не стала неожиданностью.

В МИД Чехии также назвали действия Москвы ожидаемыми и отметили, что приняли высылку дипломатов во внимание. Они не стали раскрывать подробности.

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Ранее сообщалось, что Россия высылает дипломатов нескольких стран.

Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.