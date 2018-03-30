Белый дом прокомментировал высылку американских дипломатов из России

Решение о высылке американских дипломатов из России знаменует собой дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Действия России по высылке американских дипломатов знаменуют собой дальнейшее ухудшение российско-американских отношений», — заявили в пресс-службе.

Реклама

При этом, по мнению Белого дома, высылка российских дипломатов США в начале этой недели стала «адекватным ответом на российское нападение на территории Великобритании».

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия идет по пути самоизоляции, если решила выслать дипломатов всех стран, выразивших солидарность с Великобританией.

29 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит странам, выславшим российских дипломатов.