Захарова пообещала передать посольству США список высылаемых дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что список дипломатов, которые будут высланы из России в ответ на шаги США, будет передан американскому посольству в Москве, передает РИА «Новости».

«У нас поддерживается контакт с американским посольством. Регулярно обмениваемся, ну, вот, в данном случае, списками. Они нам, сейчас — мы им. Тоже же контакты», — сказала Захарова.

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Ранее Мария Захарова прокомментировала упоминание главой британского МИДа Борисом Джонсоном «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Джонсон сравнил дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», в котором «все уверены по поводу виновного, вопрос только в том, признается он или его поймают».