В Кемеровской администрации прокомментировали информацию об отставках

В администрации Кемеровской области заявили о невозможности прокомментировать сообщения о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уволил своего заместителя, руководителя аппарата администрации Алексея Зеленина, а также начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину. Об этом сообщает RT со ссылкой на главное управление по работе со СМИ администрации.

«Это мы комментировать не можем, на текущий момент нет официальной информации. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Не знаем, поступит ли информация сегодня, но завтра уже точно все можно будет сказать», — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что два чиновника Кемеровской области уходят в отставку.