В Госдуме отреагировали на британскую презентацию по делу Скрипаля

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал появившуюся в СМИ британскую презентацию, которую показывали представителям иностранных посольств, сообщает RT.

По его словам, система действий Запада направлена на дестабилизацию обстановки внутри страны и российской позиции на международной арене. При этом используются все способы политического, военного и дипломатического давления.

Реклама

«Против страны вводятся экономические санкции, вся эта система действий направлена на то, чтобы создать максимально неблагоприятную ситуацию для России. Запад ведет себя довольно последовательно, и так будет действовать и дальше. России следует реагировать адекватно в каждом конкретном случае», — заявил Новиков.

Ранее в СМИ появилась презентация, которую представители иностранных посольств получили на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта.