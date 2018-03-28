В Белом доме отреагировали на визит Ким Чен Ына в Китай

В Белом Доме США посчитали, что американским властям необходимо сохранять политику максимального давления на КНДР, чтобы добиться результата в переговорах с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«Развитие диалога с КНДР — это еще одно доказательство того, что максимальное давление США на Северную Корею создает условия для диалога», — говорится в заявлении.

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В Белом доме отметили, что китайские власти передали американской стороне информацию о визите Ким Чен Ына в КНР.

Ранее Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения КНДР.