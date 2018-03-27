МИД Японии не ответил на вопрос о высылке российских дипломатов

Представитель МИД Японии заявил, что в стране следят за расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, при этом он ушел от ответа на вопрос, будет ли Токио высылать российских дипломатов, сообщает РИА «Новости».

«Наша страна в отношении этого инцидента внимательно следит за позицией правительства Великобритании и расследованием, которое проводит сейчас английская полиция, а также выражает надежду на то, что с помощью расследования специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в скором времени будет выяснена истина по этому делу», — сказал представитель МИД Японии.

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На вопрос о том, рассматривает ли Япония вопрос о высылке дипломатов, представитель МИДа повторил сказанное ранее, отметив, что это вся информация, которой он располагает на данный момент.

26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.