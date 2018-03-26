Венгрия высылает одного российского дипломата из-за дела Скрипаля

Правительство Венгрии вышлет одного российского дипломата из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Основываясь на том, что обсуждалось во время встречи Европейского совета, Венгрия выдворяет российского дипломата, осуществляющего разведывательную деятельность», — говорится в сообщении.

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Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.