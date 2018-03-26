Мэй: Скрипаль и его дочь могут никогда не поправиться

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии и, возможно, никогда не поправятся полностью, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает РИА «Новости».

«Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью», — сказала Мэй в парламенте.

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Как передает Reuters, по словам Мэй, от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.

Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Российская сторонв это категорически отрицает.