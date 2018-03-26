В МИД России пообещали зеркальный ответ на высылку российских дипломатов

В МИД России пообещали зеркально ответить странам, которые решили выслать российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Ответ будет зеркальный. Проработаем в ближайшие дни и дадим ответ по каждой стране», — рассказал источник.

Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция и Германия также объявили о том, что вышлют российских дипломатов. Польша, Украина, Литва, Латвия и Эстония 26 марта заявили об аналогичных мерах.