Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США», — сказал источник.

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По данным издания, Трамп сделает заявление в понедельник, 26 марта.

Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.