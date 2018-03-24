Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МИР 24» рассказал, когда начнется реализация предвыборной программы главы государства Владимира Путина.

«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — сказал Песков.

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Он также отметил, что не располагает информацией о перестановках в кабинете министров.

Ранее Песков рассказал о главной цели Путина во внешней политике.