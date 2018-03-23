Постпред России при ЕС назвал «обычным приемом» отзыв посла из Москвы
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал отзыв посла ЕС из Москвы обычным дипломатическим приемом, передает РИА «Новости».
«Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал. Господин Эдерер ожидается здесь, в Брюсселе, для консультаций с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Сколько продлятся эти консультации в данном случае, неизвестно. Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда — месяц, два. Но это в любом случае — временное событие», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер был отозван по решению лидеров ЕС для консультаций по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Также ранее в МИД России прокомментировали заявление ЕС по делу Скрипаля.