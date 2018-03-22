Трамп побеседовал с Эрдоганом об отношениях США и Турции

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил Белый дом.

Как сообщает администрация президента США, в ходе беседы лидеры стран подтвердили важность отношений между двумя странами — как в качестве союзников по НАТО, так и в качестве стратегических партнеров.

В свою очередь, представитель Эрдогана отметил, что два президента согласились работать над проблемами, которые негативно повлияли на взаимоотношения Турции и США.