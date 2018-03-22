Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах
Глава Египта Абдельфаттах Сиси по телефону поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Абдельфаттах Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-египетского сотрудничества», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, в ходе разговора также было констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром.
Ранее сообщалось, что президент Мексики поздравил Путина с победой.