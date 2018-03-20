Совфед настаивает на проведении международного расследования дела Скрипаля

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что понадобится опросить множество свидетелей, чтобы воссоздать реальную картину отравления британского шпиона, передает НСН.

«Россия настаивает на полном международном расследовании. Мы должны знать, кто, когда и где это сделал? Еще вызывает сомнения способ убийства. Столько технологий существует…

А здесь и про кладбище пишут и говорят, и с беспилотников ищут. Вы поймите, что если были бы отравлены вещи Юлии Скрипаль, то отравились бы и пассажиры, и работники аэропорта. Поэтому Москва и хочет получить полную объективную картину произошедшего», — резюмировал Клинцевич.