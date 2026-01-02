Размер шрифта
Юрист рассказала, чем грозит распитие спиртных напитков в общественных местах

Юрист Глебова: за распитие алкоголя на улице грозит штраф 1,5 тысячи рублей
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Распитие спиртных напитков в общественных местах в новогодние праздники может закончиться административным наказанием. Об этом рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

«Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500-1500 рублей», — сказала юрист.

В случае со взрослым, ему придется оплатить штраф, а если алкоголь распивал несовершеннолетний в возрасте до 16 лет, то за него ответственность несут законные представители. в этом случае им грозит штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.

Кроме штрафа родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а сам подросток может быть оставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, отметила Глебова.

До этого ЛДПР предложила ужесточить наказание за покупку алкоголя в интересах подростков. Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что считает действующие санкции за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного «смехотворными» и недостаточными для профилактики.

Политик отметил, что инициатива предусматривает введение отдельной административной ответственности за покупку алкоголя для лиц младше 18 лет и передачу им спиртного, а также повышение штрафов в десять раз.

Ранее россиянам рассказали, почему алкоголь нельзя пить зимой на улице.

