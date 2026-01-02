Размер шрифта
МИД РФ отменил реабилитацию ряда японских военных преступников

МИД опубликовал список 20 японских преступников, чья реабилитация была отменена
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел России обнародовало перечень из 20 японских военных преступников времен Второй мировой войны (1939 — 1945 годы), чья реабилитация была отозвана решением Генеральной прокуратуры РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что люди из этого списка в годы войны и даже после капитуляции Японии в 1945 году осуществляли диверсионную и шпионскую деятельность против СССР. По результатам изучения решений судов, принятых в период с 1980-х по 2000-е годы, было понятно, что эти люди не могут быть реабилитированы, поскольку их вина доказана.

В частности, несколько человек сдавались в плен советской армии, а затем работали разведчиками, собирали информацию о войсках СССР. Другие лица, действуя в приграничных с Советским союзом районах, занимались подготовкой диверсантов, говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что работа по установлению и обнародованию преступлений Японии в годы войны будет продолжена.

Ранее в России обновили список самых разыскиваемых преступников.

