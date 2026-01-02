Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В пострадавшем от стихии Краснодарском крае восстановили подачу электроэнергии

Россети: более 90% жителей Краснодарского края включили свет
Telegram-канал Мурат Кумпилов

Электроснабжение более 90% потребителей восстановлено в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».

В компании отметили, что специалисты восстанавливают электроснабжение и в других регионах, наиболее пострадавших от экстремального снегопада, например, в Ставропольском крае. Помимо этого восстановлена подача электроэнергии в горных районах Сочи.

При этом, по данным «Россетей», до сих пор сложная обстановка сохраняется в Адыгее, где из-за снежных заносов специалисты не могут добраться до мест проведения работ. Однако, несмотря на сложную погодную обстановку, энергетикам удалось вернуть электроэнергию более чем половине пострадавших абонентов, уточнили в пресс-службе компании.

Накануне стало сообщалось, что из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах Краснодарского края, особенно предгорных, произошли отключения электроэнергии. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, по состоянию на 1 января в регионе без света остаются около 43 тысяч человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи, Армавире, а также в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов. В то же время губернатор уточнил, что подачу тепла восстановили практически во всем крае. Исключением стал Белореченский район, где власти делают все возможное, чтобы ликвидировать ЧП.

Ранее в нескольких районах Адыгеи ввели режим ЧС из-за непогоды. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548845_rnd_2",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+