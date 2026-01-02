В пострадавшем от стихии Краснодарском крае восстановили подачу электроэнергии

Электроснабжение более 90% потребителей восстановлено в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».

В компании отметили, что специалисты восстанавливают электроснабжение и в других регионах, наиболее пострадавших от экстремального снегопада, например, в Ставропольском крае. Помимо этого восстановлена подача электроэнергии в горных районах Сочи.

При этом, по данным «Россетей», до сих пор сложная обстановка сохраняется в Адыгее, где из-за снежных заносов специалисты не могут добраться до мест проведения работ. Однако, несмотря на сложную погодную обстановку, энергетикам удалось вернуть электроэнергию более чем половине пострадавших абонентов, уточнили в пресс-службе компании.

Накануне стало сообщалось, что из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах Краснодарского края, особенно предгорных, произошли отключения электроэнергии. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, по состоянию на 1 января в регионе без света остаются около 43 тысяч человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи, Армавире, а также в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов. В то же время губернатор уточнил, что подачу тепла восстановили практически во всем крае. Исключением стал Белореченский район, где власти делают все возможное, чтобы ликвидировать ЧП.

Ранее в нескольких районах Адыгеи ввели режим ЧС из-за непогоды.