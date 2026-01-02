Размер шрифта
В США спрогнозировали ответ России на атаку по резиденции Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину ждет ответ после атаки на резиденцию Путина
Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

Украина столкнется с жестким ответом России на атаку ВСУ резиденции президента России Владимира Путина на Валдае. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам Ларри Джонсона, после атаки на резиденцию Путина ВС РФ могут уничтожить на территории Украины «каждый военный объект».

«Раньше они [русские] только выводили их из строя», — отметил Джонсон.

Он также добавил, что атака на резиденцию Путина была нужна Украине затем, чтобы отвлечь внимания от неудач на фронте. Однако для Киева попытка нападения не принесло никаких результатов, кроме потенциальных рисков, подчеркнул он.

В ночь на 29 декабря 2025 года ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае с помощью 91 БПЛА дальнего действия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что из-за атаки переговорная позиция России ужесточится, а также отметил, что российские военные знают, как ответить на удар ВСУ. Украинские власти отвергли причастность к инциденту.

Кроме того, в новогоднюю ночь Украина атаковала кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области.

Ранее в США спрогнозировали новую провокацию от Зеленского.

