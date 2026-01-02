Россиянам дали советы, как избежать импульсивных и бесполезных покупок на праздниках

Праздники — это период повышенных расходов. Покупка подарков для родных и близких, праздничные застолья, украшение дома и новогодней елки — все это требует не только времени и сил, но и отдельного бюджета. Но почему же тогда в эти дни возрастает и потребность в обычном шопинге, который никак не связан напрямую с торжеством? Это не праздничный декор и не еда к столу, а скорее «просто что-то для себя», «давно хотела» или «мне это нужно, хотя я не знаю, зачем». Гештальт-терапевт, психолог сервиса Ясно Виктория Манакова рассказала «Газете.Ru», почему в этот период мы чаще всего попадаем в водоворот бессмысленных покупок.

Безделье — триггер покупок: праздничная пауза опустошает наши кошельки.

«Количество дел на каникулах значительно снижается — работы нет, дедлайны остались в прошлом году, домашние дела, как правило, переделаны в преддверии Нового года. И тут начинает ощущаться легкая скука. Мозг и психика, привыкшие к постоянной стимуляции, к решению задач, к бесконечному потоку информации, оказываются в вакууме. И начинают требовать новых стимулов выброса дофамина. Тогда именно шопинг становится одним из самых простых, доступных и мгновенных инструментов для получения дозы радости», — объяснила она.

Каждый Новый год — это не просто дата в календаре, а своеобразная точка отсчета, когда как будто весь мир начинает жить заново. Вне зависимости от нашего желания, мы все все равно подводим итоги: что получилось за прошедший год, какие цели были достигнуты, а что осталось несбывшейся мечтой. Это подведение итогов может вызывать целый спектр эмоций.

«Если год был удачным, полным свершений и побед, то внутренне может хотеться награды. Ведь мы заслужили это, не так ли? Если же год оказался сложным, полным разочарований, ошибок или несбывшихся надежд, то шопинг может восприниматься как утешение. То есть это такой способ компенсировать недостаток радости, заглушить грусть, дать себе «что-то хорошее» в противовес. «Ну и что, что год был тяжелым? Зато я куплю себе эту вещь, и мне станет легче. Порадую себя». В обоих случаях механизм один: через покупку мы пытаемся воздействовать на свое эмоциональное состояние, хотя эффект от этого, как правило, очень недолговечен», — заметила психолог.

Обычно уже 1 января становится немного грустно. Когда вся предпраздничная суета, ожидание чуда и новогодней ночи остаются позади. И что делает тогда наша психика? Не желая впадать в уныние и сталкиваться с пустотой после яркого события, она подсознательно стремится удержать это ощущение праздника, продлить так называемую эйфорию. А что может так же быстро создать ощущение новизны, предвкушения и радости, как не новая покупка?

«Однако, если вы покупаете не квартиры и машины, а очередную футболку, безделушку с маркетплейса, то радость от таких покупок длится в лучшем случае день, а то и несколько часов. После этого уровень дофамина резко падает, и психика снова требует «праздника». Получается бесконечная цепочка импульсивных покупок, как зависимость от быстрых гормонов радости. Замкнутый круг», — отметила специалист.

Психолог дала несколько советов, как избежать ловушки импульсивного шопинга .

Осознанность — первый шаг. Прежде чем нажать «купить», задайте себе вопрос: «Почему я хочу это приобрести прямо сейчас? Это действительно мне нужно или я просто ищу способ развеять скуку / побаловать себя / продлить праздник?».

2. Правило 24 часов. Если возникло сильное желание что-то купить, отложите покупку на сутки. Очень часто на следующий день острая потребность проходит. И можно реально оценить, насколько эта вещь вам нужна.

3. Сформируйте «бюджет на хотелки». Если вы знаете, что склонны к импульсивным покупкам, выделите небольшую сумму, которую вы можете потратить на «мелкие радости». И потратьте ее с удовольствием.

4. Шопинг — не единственный выход. Не забывайте про более устойчивые источники дофамина — общение с близкими, прогулки, изучение чего-то нового.

