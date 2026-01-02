Власти Херсонской области назвали размер выплат после атаки ВСУ в Хорлах

Пострадавшие при атаке ВСУ в Херсонской области получат до 750 тысяч рублей

Пострадавшим при атаке украинских беспилотников в селе Хорлы Херсонской области выплатят до 750 тысяч рублей, семьи погибших получат по 1 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

По словам местных властей, людям, получившим ранения, контузии и инвалидность, положены выплаты в размере от 250 тысяч до 750 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Отмечается, что на выплату в размере 1 млн рублей имеют право супруг или супруга погибщего, родители, дети до 18 лет, а также дети старше 18 лет, если они являются инвалидами или учатся очно в учебных заведениях — до 23 лет.

Для получения компенсации необходимо предоставить паспорт, ИНН, реквизиты счета и свидетельство о смерти. Пострадавшим будет оказано содействие в сборе документов для получения выплаты.

В ночь на 1 января вражеские беспилотники ударили по гостинице и кафе в Хорлах. Атака произошла почти под бой курантов, в момент новогодней речи президента России Владимира Путина. По данным Следственного комитета России, в результате случившегося погибли 27 человек, в том числе двое детей. Еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Ранее Медведев заявил о возмездии РФ за теракт в Херсонской области, призвав больше «не церемониться».