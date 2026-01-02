Размер шрифта
Новости. Общество

Около 1,4 тыс. украинцев пытались бежать в Белоруссию

Госпогранслужба Украины: около 1,4 тыс. граждан пытались бежать в Белоруссию
Gleb Garanich/Reuters

Около 1,4 тыс. граждан Украины пытались в 2025 году незаконно пересечь границу с Белоруссией. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«В 2025 году задержаны около 1,4 тыс. человек, которые пытались незаконно пересечь границу на этом направлении», — сказал он.

При этом большинство попыток пересечения границы фиксируют на рубежах страны с Евросоюзом, отметил Демченко.

До этого Демченко заявлял, что в 2025 году число мужчин призывного возраста, пытающихся покинуть Украину и уехать в Белоруссию, выросло в два раза по сравнению с предыдущими годами.

В декабре 2025 года Госпогранслужба Украины зафиксировала рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской и Волынской областей.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, многие военнопленные, оказавшись в российском плену, отказываются возвращаться на родину и просят политического убежища в России.

Ранее украинский священник пытался вывезти уклониста за границу, укрыв его рясами.

