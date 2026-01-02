«Сам себя загубил»: ветеран «Рубина» об Аршавине

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин во время карьеры не сумел до конца раскрыть свой потенциал. Такое мнение выразил в комментарии «РБ Спорт» бывший футболист «Рубина» Алексей Попов.

«Аршавин был своеобразным игроком. Он не раскрыл свой потенциал до конца. Это был мегафутболист, который мог обыграть 2-3-4 человек и сделать момент из ничего. <...> Аршавин был уникальным футболистом, который сам себя загубил», — заявил он.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт с петербургским клубом. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат». После этого он начал работать в структуре «Зенита».

