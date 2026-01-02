В Челябинской области пенсионер изнасиловал уборщицу, угрожая ружьем

65-летний житель Ашинского района получил семь лет колонии за изнасилование женщины, которую он пригласил для уборки квартиры. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По данным следствия, 65-летний обвиняемый пригласил к себе в квартиру женщину, чтобы она помогла ему с уборкой. Он затащил ее на кухню за волосы, приставил к горлу нож и, угрожая ружьем, изнасиловал.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, злоумышленника задержали. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также выплатил пострадавшей 300 тысяч рублей за причиненный вред.

До этого в Калининградской области пенсионерка попала под суд за ложное обвинение в изнасиловании. 68-летняя жительница Пионерского обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловал 41-летний брат ее сожителя. Во время доследственной проверки выяснилось, что женщина испытывала неприязнь к родственнику сожителя и намеренно оклеветала его.

Ранее екатеринбургский таксист избил и изнасиловал знакомую.