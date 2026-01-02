Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Ухажер с сайта знакомств избил и ограбил россиянку на первом свидании

В Воронеже мужчина избил и ограбил знакомую на первом свидании
ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже полиция задержала ранее судимого 33-летнего безработного мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 35-летнюю местную жительницу, с которой он познакомился через сайт знакомств. Об этом сообщает областное управление МВД.

35-летняя жительница Воронежа познакомилась в сети с мужчиной. Между ними завязалась переписка. В один из дней пара решила встретиться, потерпевшая пригласила ухажера в гости.

Во время свидания мужчина распылил в лицо пострадавшей перцовый баллончик. Избил ее и похитил 40 тысяч рублей и золотую цепочку. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого через сутки. Им оказался 33-летний безработный мужчина, ранее неоднократно судимый. Он признался, что намеренно решил ограбить жертву ради наживы.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянка с игрушечным пистолетом напала на знакомую и потребовала деньги.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549037_rnd_7",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+