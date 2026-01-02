Ухажер с сайта знакомств избил и ограбил россиянку на первом свидании

В Воронеже мужчина избил и ограбил знакомую на первом свидании

В Воронеже полиция задержала ранее судимого 33-летнего безработного мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 35-летнюю местную жительницу, с которой он познакомился через сайт знакомств. Об этом сообщает областное управление МВД.

35-летняя жительница Воронежа познакомилась в сети с мужчиной. Между ними завязалась переписка. В один из дней пара решила встретиться, потерпевшая пригласила ухажера в гости.

Во время свидания мужчина распылил в лицо пострадавшей перцовый баллончик. Избил ее и похитил 40 тысяч рублей и золотую цепочку. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого через сутки. Им оказался 33-летний безработный мужчина, ранее неоднократно судимый. Он признался, что намеренно решил ограбить жертву ради наживы.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

