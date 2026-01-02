В двух российских аэропортах возобновили полеты

В аэропортах Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна) сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, такая мера, принятая утром 2 января, была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
До этого московский аэропорт Домодедово и воздушная гавань Саратова возобновили полеты.
Во время действия аналогичных ограничений в аэропорту Оренбурга на запасной аэродром ушли два самолета.
Ограничения могут вводиться в том числе из-за атак беспилотных летательных аппаратов.
В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь на 2 января силы противовоздушной обороны уничтожили 64 беспилотника над регионами страны. Над территорией Московского региона было сбито семь украинских беспилотников, из них пять дронов летели в сторону Москвы.
Ранее жителям юга России из-за задержек поездов предоставили ускоренную регистрацию на авиарейсы.