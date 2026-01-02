«Не самый лучший период»: в Госдуме назвали Овечкина спортсменом 2025 года

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина спортсменом 2025 года. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я давно слежу за его спортивным творчеством. Сейчас, может быть, у него в данный момент не самый лучший период, много матчей без очков. Но мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и к семье», — заявил он.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин ввязался в потасовку в матче НХЛ из-за грубой игры соперника.