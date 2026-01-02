Размер шрифта
Водителей предупредили о сложных погодных условиях на 5 федеральных дорогах

«Автодор» предупредил о снегопаде на 5 федеральных трассах
Иосиф Ковнеров/VK

На некоторых федеральных трассах в течение суток ожидается снегопад, сообщила 2 января пресс-служба ГК «Автодор».

«В течение суток местами ожидается снег на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток»» — сообщает «Автодор».

Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание на дороге: соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения.

До этого введущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы.

По его словам, 8 января столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами.

«Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15-20 миллиметров осадков, более трети месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в этот день в российской столице ожидается появление «настоящих февральских сугробов» высотой до 36-38 сантиметров, что превышает норму в 1,5 раза. Порывы ветра при этом достигнут 10-15 метров в секунду со значительным ухудшением видимости.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов.

