Сотни автомобилей застряли на границе России и Грузии

Shot: cотни машин застряли на границе России и Грузии из-за снежного коллапса
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

На границе России и Грузии возник затор из сотен автомобилей из-за снежного коллапса, сообщает Telegram-канала Shot.

«Проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех видов транспорта. На месте без остановки работает снегоочистительная техника. Среди застрявших в пробке — россияне, в том числе семьи с детьми», — сообщает канал.

Как завили некоторые туристы, они потеряли деньги, так как ранее бронировали отели и не въехали вовремя.

О дате открытия границы не сообщается.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах.

Составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети. Некоторые поезда простояли более 10 часов на одном месте, опоздание других превысило сутки.

Один из пассажиров поезда №518 МоскваАдлер заявил, что сотрудники, а именно проводники и начальник поезда, от себя сделали все, что смогли — раздали бесплатно запас всяких шоколадок, чипсов и газировок, которые в каждом вагоне есть. Прежде всего, детям, а взрослым и не хватило. Он уточнил, что во время ЧП почти все вагоны поезда были обесточены. При этом в двух вагонах розетки работали, в них граждане заряжали телефоны.

Ранее водителей предупредили о сложных погодных условиях на 5 федеральных дорогах.

