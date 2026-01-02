Размер шрифта
Священник раскрыл тайну «четвертого пророчества Фатимы»

Священник Иванов: четвертое пророчество Фатимы могут скрывать для избежания смуты
Kara Gebhardt/Shutterstock/FOTODOM

Разговоры о существовании «четвертого пророчества Фатимы» не имеют подтвержденной основы и остаются на уровне слухов. Об этом заявил священник Сергий Иванов из ярославского храма Рождества Христова в беседе с изданием «Новосвят».

Он отметил, что католическая церковь признает только три пророчества, связанных с событиями 1917 года в португальской Фатиме. Согласно преданию, тогда Дева Мария явилась троим детям — Лусии, Жасинте и Франсишку. Позже Лусия сообщила о трех тайнах, полученных во время этих явлений.

Первые две тайны, обнародованные в 1941 году, касались темы ада, завершения Первой мировой войны, начала Второй мировой и роли России в мировой истории. Третье откровение было опубликовано в 2000 году и связано с нападением на папу Римского и тяжелыми испытаниями для католической церкви.

Именно из-за большой задержки в публикации между первыми двумя и третьей тайной возникли споры. На этом фоне некоторые предположили, что существует дополнительное, четвертое скрытое послание.

Священник подчеркнул, что поиски новых пророчеств появляются в периоды тревоги и нестабильности, когда люди ищут объяснения происходящему. Иванов допустил, что даже если существует четвертое послание, то его могут скрывать, чтобы избежать массовой смуты, паники и неверных трактовок апокалиптических образов. По его словам, при отсутствии достоверных источников такие утверждения остаются лишь домыслами.

Ранее священник раскрыл связь между покойниками и демонами во сне.

