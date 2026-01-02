Размер шрифта
В Польше призовут сотни тысяч человек на службу и военные сборы

Власти Польши планируют призвать до 300 тысяч человек на службу и военные сборы
Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski/via Reuters

До 300 тысяч человек призовут на службу и военные сборы в Польше в 2026 году. Об этом говорится в распоряжении Совета министров страны.

Отмечается, что в текущем году военные планируют призвать до 300 тысяч человек на различные формы службы и учений. В частности, на профессиональную военную службу рассчитывают призвать до 13,5 тысячи человек. До 200 тысяч человек поступят на другие учения.

Также на службу в фонде активного резерва будет призвано до 8,7 тысяч человек, а на добровольную базовую военную службу - 39 тысяч. До 40 тысяч человек будут привлечены к службе в Войсках территориальной обороны.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на польское министерство обороны писало, что Варшава запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. В материале отмечается, что Вооружённые силы Польши уже стали третьей по величине армией НАТО, при этом республика планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Ранее премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море.

