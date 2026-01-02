Размер шрифта
В минобороны Бельгии назвали угрозы Трампа Ирану фактором, «меняющим правила игры»

Глава МО Бельгии Франкен: угрозы Трампа Ирану — фактор, меняющий правила игры
Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Бельгии Тео Франкен назвал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана фактором, который меняет правила игры. Пост об этом появился на странице чиновника в соцсети X.

«Фактор, меняющий правила игры», — прокомментировал он в соцсети публикацию американского лидера.

2 января Трамп в соцсети Truth Social заявил, что если Иран продолжит ликвидировать мирных граждан, вышедших на протесты, то США придут на помощь этим людям и готовы к действиям. По его словам, для иранских властей «обычным явлением является стрелять по мирным протестующим.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать. В провинции Лурестан на западе Ирана участники беспорядков начали забрасывать камнями административные здания города, в том числе канцелярию губернатора провинции, и мечеть, при этом полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.

