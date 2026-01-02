Размер шрифта
На Украине выросло число согласных на территориальные уступки

КМИС: с 2022 года втрое выросло число украинцев, согласных уступить территории
Virginia Mayo/AP

На Украине с 2022 года втрое выросло число граждан, которые согласны уступить территории. Это следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«33% в целом готовы к определенным территориальным потерям. В то же время с 8% до 14% стало больше тех, кто не мог определиться с мнением», — говорится в тексте опроса на сайте организации.

Как отмечается, на эти условия 2022 году были согласны 10% опрошенных граждан.

При этом, согласно опросам КМИС, в 2022 году были не готовы к территориальным уступкам 82% украинцев, в декабре прошлого года их число составило уже 53%.

31 декабря американская газета The New York Times писала, что Киев впервые признал готовность к территориальным уступкам для урегулирования конфликта в республике. По данным издания, представители Киева заявили о своей готовности во время переговоров с США в марте в Саудовской Аравии. Как отметили журналисты, до проведения встречи Вашингтон приостановил оказание помощи Украине.

По словам источника, в ходе переговоров госсекретарь США Марко Рубио разложил на столе карту республики и спросил, что нужно Украине для выживания как стране. Занимавший тогда пост советника президента США по нацбезопасности Майк Уолтц дал маркер секретарю Совета национальной безопасности и обороны республики Рустему Умерову и попросил обозначить условия на карте. Тогда Умеров начертил действующую линию боевого соприкосновения, проходящую, в том числе через Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донбасс.

Ранее Вэнс обозначил главный «тормоз» в переговорном процессе по Украине.

