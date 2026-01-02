Размер шрифта
Новости политики

В Польше раскрыли планы призыва на военную службу

РИА Новости: Власти Польши призовут до 300 тысяч человек в 2026 году
Artur Widak/Global Look Press

Польские власти призовут на службу и военные сборы до 300 тысяч человек в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение совета министров республики.

В документе сказано, что в 2026 году до 300 тысяч человек будут призваны «на различные формы службы и учения». Так, на профессиональную военную службу отправится до 13,5 тысячи человек, а до 200 тысяч человек призовут на учения.

Также на службу в формате активного резерва пойдут до 8,7 тысячи человек, а на добровольную базовую военную службу отправится 39 тысяч граждан. Кроме того, до 40 тысяч человек призовут в войска территориальной обороны.

В новогоднем обращении премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «завоевать Балтийское море», а также ускорить создание «самой сильной» армии в Европе.

В ноябре издание Reuters писало, что польские власти планируют запустить новую программу военной подготовки, а в 2026 году обучить военному делу около 400 тысяч человек.

Ранее в Польше заявили о вероятном возобновлении обязательной военной службы в будущем.

