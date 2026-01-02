Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Два российских аэропорта временно прекратили работу

Росавиация: аэропорты Казани и Чебоксар временно не принимают самолеты
Константин Михальчевский/РИА Новости

В аэропортах Казани и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

До этого из-за введенных временных ограничений в московском аэропорту Домодедово было задержано 10 рейсов авиакомпании S7 Airlines. Всего около 1600 пассажиров попали под задержки. Им предоставили прохладительные напитки. Сейчас от 1 до 2,5 часов предварительно задерживается девять рейсов авиакомпании. На этих рейсах планируется перевести всех пассажиров.

Кореняко ранее предупреждал об ограничениях в аэропорту Оренбурга. По словам представителя Росавиации, в это время на запасной аэродром ушли два самолета. Позднее ограничения сняли.

По информации Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего — 20 беспилотных летательных средств (БПЛА) — было сбито над территорией Самарской области, по восемь — над территориями Воронежской и Саратовской областей, семь — над Московским регионом.

Ранее около 40 рейсов задержались в аэропортах Кубани.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549115_rnd_9",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+