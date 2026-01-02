Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В ЛНР из-за атаки дронов ВСУ без электричества остались свыше 85 тыс. человек

Четыре города остались без электричества из-за атак ВСУ по энергокомплексу в ЛНР
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Более 85 тысяч абонентов в Луганской народной республике остались без электричества после атак Вооруженных сил Украины по энергокомплексу региона в ночь на 2 января. Об этом сообщил руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР, первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале правительства республики.

«В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс Луганской народной республики. Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тыс. абонентов остались без света», — отмечается в сообщении.

По его словам, энергетики уже начали восстановительные работы поврежденных энергообъектов. По состоянию на 12:00 удалось восстановить подачу электричества 4,9 тыс. абонентов.

По планам, до конца 2 января энергетики намерены восстановить подачу электроэнергии 40 тысячам абонентов. Говтвин отметил, что всего на восстановление уйдет от трех до пяти суток.

1 января стало известно, что подача электричества восстановлена в населенные пункты Запорожской области. 31 декабря сообщалось, что без электричества в Запорожской области остались 16 579 абонентов.

Ранее в США предупредили Украину о серьезном испытании этой зимой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548749_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+