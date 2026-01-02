В ЛНР из-за атаки дронов ВСУ без электричества остались свыше 85 тыс. человек

Четыре города остались без электричества из-за атак ВСУ по энергокомплексу в ЛНР

Более 85 тысяч абонентов в Луганской народной республике остались без электричества после атак Вооруженных сил Украины по энергокомплексу региона в ночь на 2 января. Об этом сообщил руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР, первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале правительства республики.

«В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс Луганской народной республики. Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тыс. абонентов остались без света», — отмечается в сообщении.

По его словам, энергетики уже начали восстановительные работы поврежденных энергообъектов. По состоянию на 12:00 удалось восстановить подачу электричества 4,9 тыс. абонентов.

По планам, до конца 2 января энергетики намерены восстановить подачу электроэнергии 40 тысячам абонентов. Говтвин отметил, что всего на восстановление уйдет от трех до пяти суток.

1 января стало известно, что подача электричества восстановлена в населенные пункты Запорожской области. 31 декабря сообщалось, что без электричества в Запорожской области остались 16 579 абонентов.

