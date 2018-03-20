МИД России пригласил всех послов обсудить дело Скрипаля

МИД России пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу для обсуждения ситуации вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что во встрече также поучаствуют эксперты департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

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«Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече планируется «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы».

Захарова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, «никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери».

4 марта в британском Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Официальный Лондон заявляет, что в качестве отравляющего вещества использовался газ «Новичок», разрабатывавшийся в СССР.