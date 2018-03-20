Глава ЕК поздравил Путина с переизбранием

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер поздравил Владимира Путина с переизбранием на президентских выборах в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритиса Схинаса.

По его словам, председатель ЕК направил главе российского государства поздравительное послание.

Реклама

«Позитивные отношения между Европейским союзом и Россией критические важны для безопасности на нашем континенте», — заявил Схинас.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравлений российскому лидеру Владимиру Путину с победой на выборах от главы США Дональда Трампа.