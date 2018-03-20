Володин объяснил, почему Путин не участвовал в предвыборных дебатах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что победивший на прошедших президентских выборах Владимир Путин не участвовал в дебатах, чтобы дать преимущество другим кандидатам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам… Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», — заявил Володин.

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По его словам, нынешний глава государства не вел активной избирательной кампании и использовал преимущества своей должности, что дало возможность другим кандидатам больше дебатировать между собой.

«…что еще раз говорит о его (Путина -— Газета.Ru)… толерантности по отношению к представителям других политических сил», — добавил Володин.

Ранее Володин заявил, что украинская сторона все больше выходит из международного правового поля.