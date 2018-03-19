Собчак передала Путину прошение о помиловании 16 человек
Ксения Собчак на встрече Владимира Путина с соперниками по выборам президента России передала ему прошение о помиловании 16 человек, передает РИА «Новости».
«В списке Собчак 16 фамилий: Дмитрий Борисок, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, Александр Соколов, Олег Сенцов и другие», — говорится в сообщении штаба Собчак.
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Отмечается, что Путин пообещал рассмотреть ее прошение.
Ранее Путин призвал своих политических соперников к объединению.