Путин назвал цели нового срока в качестве президента

Президент России Владимир Путин назвал цели нового президентского срока, передает РИА «Новости».

«Основное, чем мы будем заниматься — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области как раз здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — заявил Путин.

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Он добавил, что также будут решаться вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны.

«Есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — подчеркнул Путин.

Также Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

Президент России Владимир Путин одерживает победу на нынешних президентских выборах с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.